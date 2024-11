Carne a R$ 10 mil e pegar avião por um café: os luxos de quem ama comer bem

Ele conta que não é raro um colecionador cismar de querer um determinado rótulo raro, desses que podem custar mais de R$ 300 mil. Sabendo disso, as casas de leilão costumam oferecer suas maiores joias dentro de lotes de garrafas — e os clientes mais abastados topam levar o lote inteiro, só para realizar seu desejo.

Um dos episódios mais comentados no universo dos leilões internacionais, conta Copello, foi protagonizada por Serena Sutcliffe, que chefia o departamento de vinhos da Sotheby's.

Ela foi incumbida de dar lances em nome de um cliente, só que o sujeito se esqueceu disso e também compareceu ao leilão. Os dois disputaram a garrafa e foram elevando o preço, mas na verdade o comprador era um só, que pagou bem mais caro pelo esquecimento.

"In loco" é outra coisa

Trufas Brancas, da Tartuferia Imagem: Rubens Kato

Outro objeto de desejo que faz os foodies enlouquecerem - e abrirem a carteira com vontade - são as trufas. As brancas da região de Alba, no norte da Itália, que brotam espontaneamente nos bosques, durante o outono europeu, são as mais caras - chegam ao Brasil custando até R$ 90 mil o quilo.