Vinhos, boa comida e paisagens lunares: Salta é a Argentina longe do óbvio

A mais antiga vinícola argentina em atividade ininterrupta teve seus primeiros vinhedos plantados em 1831, plantas que seguem em produção e podem ser vistas em visitas guiadas. Mas todo o lugar passou por uma senhora renovação a partir de 2001, quando foi comprado pelo casal de milionários suíços Donald e Ursula Hess.

Piscina no deserto da Vinícola Colomé Imagem: Divulgação

A antiga residência da fundadora foi transformada em hotel boutique, com nove suítes que revelam a vista de cactos, vinhedos e montanhas. O cardápio do restaurante é assinado pela argentina Patricia Courtois, autora do livro Viaje al Sabor (Editora Planeta), que pratica a chamada "cozinha quilômetro zero": todos os ingredientes, das carnes aos temperos, do iogurte ao doce de leite, são produzidos na propriedade.

Colecionador de arte, Donald Hess, que faleceu ano passado, também construiu um museu para as obras do norte-americano James Turrell — uma das experiências nas instalações do artista é oferecida exclusivamente aos hóspedes do hotel.

O enólogo francês Thibaut Delmotte Imagem: Divulgação

Para elaborar os vinhos Colomé, o enólogo francês Thibaut Delmotte usa uvas de três vinhedos, entre eles o Altura Máxima, a 3.100 metros de altitude, um dos mais altos do mundo. Parte do portfólio chega ao Brasil pela importadora Decanter, mas só no hotel é possível provar alguns rótulos. O branco Misterioso, elaborado com as uvas do vinhedo bicentenário, é um deles. No passado, era usual plantar várias cepas misturadas.