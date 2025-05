Onde levar sua mãe neste domingo: 4 restaurantes autênticos em SP

Imagem: Divulgação

Make Hommus. Not War

A cozinha do Oriente Médio sempre esteve entre as preferidas da minha família, ainda que sem nenhuma conexão genética. Para a data, o chef Fred Caffarena prepara um cardápio fechado a R$ 120 por pessoa. Entre as pedidas do menu estão sopa de grão-de-bico, alho-poró recheado por arroz e cogumelo, e peixe na brasa. O ideal é garantir o seu lugar - e o da sua mãe - entrando em contato via WhatsApp (11 99176-5171) para fazer reserva. Vai lá: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. @makehommus

Imagem: Divulgação

Ráscal

Na adolescência, zanzar pelos shoppings paulistanos com a parte da família que gosta de subir a serra era um passeio e tanto - sempre começava ou acabava no buffet do Ráscal. Poder repetir as receitas com o mesmo gosto de antigamente é lembrar de bons momentos. No meu prato, até hoje sempre vai atum selado no gergelim, pera assada com gorgonzola, ravióli verde com mussarela de búfala e polpetone ao molho de tomate. No domingo, a refeição sai a R$ 136 por pessoa. Vai lá: Alameda Santos, 870, Bela Vista. @rascalrestaurante

BELISQUETES

Bom dia (das mães) com surpresa