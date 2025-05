Espumantes ingleses são excelentes, mas o preço assusta; saiba o porquê

O Vamos de Vinho desta semana fala sobre vinhos ingleses, especialmente os espumantes, que vêm ganhando relevância no mercado internacional e até no Brasil. No videocast, os jornalistas Rodrigo Barradas e Vinicius Mesquita provam um exemplar da vinícola Gusbourne, uma das maiores, da região de Sussex.



"É muito bom', avalia Mesquita. "Faz sentido comparar com Champagne".



Infelizmente, o vinho inglês também é comparável com Champagne num aspecto mais triste: o preço. O Gusbourne Exclusive Release Brut 2019, que foi o experimentado no programa, custa R$ 576 no site da importadora Divvino.



"Não é barato trazê-lo", explica Daniel Auada, representante da importadora. "(Mas) é uma aposta que vem dando certo".



Sorte é que o consumidor brasileiro tem boas e acessíveis opções de espumantes nacionais, da América do Sul e da Espanha, embora em outro nível. "Não vai ser pela via do preço que o espumante inglês vai se estabelecer no mercado", diz Barradas. "Vai ter de ser pela qualidade." E a qualidade foi atestada durante a degustação, como você pode ver no programa. O trecho com a prova do Gusbourne está no vídeo do topo da página, e a íntegra, logo aqui embaixo.

