De Jamie Oliver a Carême: lendas inspiram séries com apetite pelo passado

Já a Apple acaba de estrear Carême, série biográfica sobre Marie-Antoine Carême (1784-1833), considerado o "pai da alta cozinha". O homem que refinou a profissão de cozinheiro e a associou à corte, à sofisticação, ao prestígio.

Foi Carême quem ajudou a transformar a cozinha num ofício de rigor e técnica — e, por isso mesmo, é uma das razões pelas quais hoje chefs de cozinha se tornaram celebridades ou referências culturais.

Carême, Stewart, Oliver, Waters, Keller, Andrés. Cada um, à sua maneira, mudou a percepção do que é cozinhar — e de quem pode cozinhar.

Oliver, com sua cozinha simples, fresca e descomplicada. Waters, com sua devoção aos ingredientes orgânicos e à sustentabilidade, bandeiras que defende há mais de 50 anos com o restaurante Chez Panisse.

Keller, com a precisão técnica e a delicadeza que tornaram a alta cozinha menos rígida, ainda que mantida num universo de luxo onde poucos podem entrar. E Andrés, mostrando que cozinhar também é um ato político.