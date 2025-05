Lugar de mulher é na cozinha, provaram Julia e Martha... O de homem também

O gancho da matéria foi Stewart ter virado bilionária ao abrir, na bolsa de valores, o capital de sua empresa multimídia.

Para Didion, antes de ser uma mera propagadora do papel submisso da mulher na estrutura familiar e social, Martha mostrava, com seu próprio exemplo, que através da atenção aos detalhes do estilo de vida na família, a mulher poderia ser poderosa e rica.

Precursora: Martha Stewart na cozinha, em foto de 1976 Imagem: Getty Images

O título original do artigo era "Everywoman.com": no lugar de uma "supermulher", Martha era prova de que qualquer mulher ("every woman") poderia vencer nos negócios, escandalizando o mundo masculino e o conservadorismo feminino.

Críticas parecidas foram feitas a outra grande "influenciadora" americana precoce, a autora de culinária (e pioneira apresentadora de TV) Julia Child. Ela queria ajudar a mulher a otimizar seu tempo e assumir seus talentos no terreno que socialmente lhe era destinado, mas foi também acusada de conformista.

São personagens diferentes. Julia ensinava a importância da excelência num ofício então ligado aos chefs (homens). Mas o fazia sem afetação: seus livros eram precisos, mas na tela ela era desbocada, e quando errava ao vivo instava o público a relevar, dar um jeitinho — afinal, ali quem manda é a cozinheira.