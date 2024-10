'Bacon baiano', fumeiro atravessou séculos e hoje chega à alta gastronomia

Crocante por fora, suculenta por dentro. E, apesar de maturada, não é salgada, mas tem um perceptível (mas não exagerado) sabor de defumado. Com vocês, a carne de fumeiro.

A iguaria que é originaria da Bahia, especialmente do município de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, está chegando aos restaurantes de São Paulo, do Mocotó do chef Rodrigo Oliveira ao D.O.M, do chef Alex Atala.

Já em Salvador, além das feiras populares, a carne brilha no Manga, dos Dante e Katrin Bassi, e faz parte dos menus que rodam na casa.