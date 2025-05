O 'macarrão de 1 milhão de seguidores' dá certo? Veja receita que viralizou

Não à toa, a receita ganhou o apelido de "macarrão de 1 milhão de seguidores" pois foi o número de pessoas conquistadas apenas com esse vídeo viral, que hoje acumula milhões e milhões de views.

Confira no vídeo o passo a passo, com algumas adaptações que o Brogui fez para incrementar a receita e deixá-la mais com a nossa cara e, abaixo, os ingredientes e o modo de fazer:

Macarrão mais viral das redes

400gr de tomate cereja

Azeite a gosto

Sal a gosto (mas não esquece de não exagerar)

Pimenta do reino a gosto

Orégano a gosto

Alho picado a gosto

Cheiro verde a agosto

Uma peça média de queijo gorgonzola

Uma peça pequena de queijo gruyère

500gr de macarrão caracol

Modo de preparo