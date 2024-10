'Não é só macarrão e pizza': chef italiano vira sensação entre brasileiros

Um chef italiano radicado em São Paulo há 10 anos se tornou sensação nas redes sociais ao ensinar pratos clássicos da gastronomia do "Belpaese" para o público brasileiro.

Natural de Salerno, no sul da Itália, Antonio Maiolica, 38, comanda as cozinhas dos restaurantes Temperani Trattoria e Temperani Cucina e arrebanhou uma multidão de 900 mil seguidores no Instagram e 188 mil no TikTok, onde receitas como macarrão ao alho e óleo (1,4 milhão de curtidas) ou à carbonara (565 mil) apresentam ao público as excelências "made in Italy".