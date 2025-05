Chef-confeiteiro espanhol defende sorvetes ousados, mas adora o de pistache

Você sabia que um dos maiores confeiteiros do mundo se divide entre Madri, Paris e São Paulo? Há mais de uma década, o espanhol Javier Guillén se encantou pelos ingredientes brasileiros e explorou todo o potencial do cacau amazônico. Desta vez, ela chega ao país em outra doce missão: a dos gelatos artesanais.

Em conversa com Nossa, o confeiteiro conhecido por suas estreladas passagens pela confeitaria do El Bulli, pela icônica chocolateria francesa Valrhona, e por estar ao lado do "Picasso dos doces" Pierre Hermé e do catalão Oriol Balaguer, contou que o gelato começou como uma paixão pessoal - hoje também transformada em parceria com Marie Marie Bakery, do Tatuapé, em sua nova linha de sorvetes artesanais (Marie Glace).