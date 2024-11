Espanha foi dominada por mulheres? Cemitério de 5 mil anos sugere que sim

Como a grande divergência entre o número de homens e mulheres aconteceu de maneira consistente por 1.500 anos, em todos os períodos de enterros realizados em Panoría, e em todos os grupos de idade, os pesquisadores acreditam que o desequilíbrio não é fruto de um evento pontual como uma batalha, mas resultado de uma decisão social persistente que afetava grupos sociais diferentes.

Ao site Livescience, a autora principal do trabalho, Marta Díaz-Zorita Bonilla, biorqueóloga da Universidade de Tübingen, destacou que as pessoas da área de Panoría viviam "como produtores rurais explorando a paisagens ao redor" durante o período de uso do cemitério.

Como relação de parentesco é o principal critério para seres humanos serem enterrados juntos, é provável que a sociedade local na Idade da Pedra Polida fosse matriarcal, ou ao menos suas práticas funerárias. Ou seja, as relações familiares, de poder e de identidade eram baseadas em um indivíduo ser filho daquela mãe e não daquele pai.

Túmulo em Panoría, na Espanha Imagem: Reprodução/Scientific Reports

Os cientistas de Granada e Tübingen ainda trabalham com a hipótese de que os homens que pertenceram a estas famílias tenham sido enterrados com outros grupos de parentesco.

"É possível que as filhas da linhagem se mantivesse com este grupo de parentesco, enquanto os filhos partiram para se juntar a outros grupos (exogamia masculina)", notam os estudiosos no artigo.