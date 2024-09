Mistério continua: Altar de Stonehenge é sim escocês, mas não veio de ilha

Ainda não se sabe de que parte da Escócia a Pedra do Altar veio, mas a premissa dos cientistas é de que havia "evidências abundantes" das conexões mesmo à distância entre Stonehenge e as Órcades entre 3000 e 2900 a.C., já que cerâmicas no estilo da ilha foram encontradas em 2021 a cerca de quatro quilômetros do monumento inglês.

Além disso, as Órcades abrigam diversas estruturas do mesmo período que Stonehenge, como os círculos de pedra de Stenness e Brodgar (Standing Stones of Stenness e Ring of Brodgar, em inglês), além da cidade neolítica de Skara Brae. No entanto, Bevins colheu amostras dos dois círculos, além de outras de depósitos rochosos espalhados pelas ilhas, e não encontrou similaridades na composição e estrutura deles com a da Pedra do Altar.

O monólito de seis toneladas de Stonehenge havia sido analisado pelo grupo do pesquisador nos últimos anos com uma série de técnicas, como microscopia de luz refletida e transmitida, espectrômetros portáteis de fluorescência de raios-x, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia Raman e difração de raios-x. Estes dados foram usados como parâmetors para a comparação com as rochas das Órcades.

O Círculo de Stenness (Standing Stones of Stenness), nas Ilhas Órcades, na Escócia Imagem: © Ran Dembo/Getty Images

A Pedra do Altar revelou-se mais comprida e grossa do que a média das rochas orcadianas e, petrograficamente, elas também são incompatíveis. Além disso, a pedra de Stonehenge não possui minerais como a pirita e feldspatos, que estão presentes nos outros monólitos cerimoniais do arquipélago, e conta com proporções diferentes de quartzo.

Apesar de o estudo não oferecer resposta definitiva, o professor Bevins se manteve otimista em entrevista ao jornal britânico Daily Mail. "Esta pesquisa está mudando radicalmente nossas ideias sobre as origens da Pedra do Altar. É emocionante saber que a nossa análise química e trabalho de datação está lentamente resolvendo este grande mistério".