Com passado misterioso, 'Stonehenge' escocês tem até observatório lunar

Quando se pensa em tesouro arqueológico do Reino Unido, Stonehenge costuma ser a mais óbvia resposta. Mas antes que as enormes rochas se instalassem no solo da Inglaterra, uma série de círculos rochosos semelhantes, cemitérios e paisagens que exigem reverência do visitante já existia em Kilmartin Glen, na região de Argyll, na Escócia.

Enquanto pesquisadores da Universidade de Bournemouth tenham estimado em 2008 com datação por Carbono 14 que o círculo de Stonehenge tenha sido erguido por volta de 2.300 a.C., arqueólogos colocam a provável data das construções escocesas em 2.700 a.C. — portanto antes das civilizações gregas e romanas da Antiguidade e anterior até mesmo às pirâmides do Egito.

As paisagens de Kilmartin Glen foram, portanto, admiradas pelos reis do antigo reino gaélico de Dál Riata, durante os séculos 6 e 7, mas é incerto qual era o propósito dos vales e dos campos verdes, com ovelhas e outros animais passando de um lado a outro por entre rochas, sepulturas e monumentos da do Neolítico e da Idade do Bronze, tanto para seus criadores quanto para as gerações e culturas que nasceram depois na Escócia.