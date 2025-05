Real Madrid paga R$ 316 mi e confirma acerto com zagueiro da Premier League

O Real Madrid anunciou a contratação do zagueiro espanhol Dean Huijsen, de apenas 20 anos, jogador do Bournemouth, da Inglaterra.

O que aconteceu

A notícia foi confirmada pelos dois clubes. O Bournemouth informou que o Real Madrid pagou a cláusula de liberação no valor de 50 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação atual). O contrato será por cinco temporadas, até junho de 2030.

Dean Huijsen se juntará ao Real Madrid para a disputa do Super Mundial de Clubes. Antes de se despedir, ele ainda fará dois jogos com a camisa do Bournemouth, contra o Manchester City, terça-feira (20), e diante do Leicester, dia 25, na última rodada da Premier League.