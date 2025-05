Com 3 pilotos separados por 0s2, briga pela pole em Imola promete ser boa

E, na Red Bull, uma história que já virou comum: depois de reclamar do carro ao longo da sexta-feira e de ficar em quinto lugar pela maior parte do tempo, Verstappen fez o melhor tempo com o pneu médio e mostrou estar mais confortável com o carro após a mudanças feitas entre a sexta e o sábado.

Equipes estão menos tensas com os pneus

A sessão começou com pouca ação, mas com as equipes já tomando decisões estratégicas pensando na corrida. Lando Norris e as Aston Martin deram uma volta no pneu duro. Norris também aproveitou para colher dados em uma asa traseira diferente nesta volta e as Aston voltariam à pista com este composto, que vinha sendo evitado por todas as equipes pela dúvida se ambos os jogos disponíveis seriam necessários na corrida.

Os pneus sempre são um tópico importante na F1, mas neste fim de semana há um motivo especial para isso: é a estreia do composto C6, mais macio do que qualquer outro composto que tenha sido usado nos últimos anos na F1. Ele será usado na classificação. Isso significa que os pilotos terão de usar, na corrida, o pneu C5, que ano passado nem figurou como uma possibilidade para o domingo.

A boa notícia para os times é que o C5, que é o médio desse fim de semana, aguentou bem nas simulações da sexta-feira. Então será possível fazer apenas uma parada - algo fundamental para a corrida de qualquer um no domingo porque perde-se muito mais tempo que o normal no longo pitlane de Imola - mas isso será mais fácil para uns do que para outros dependendo do carro e também do trabalho do piloto e do tipo de corrida que cada um tiver.