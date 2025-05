Superiate que afundou e matou bilionário inglês faz nova vítima

A nova tragédia só fez aumentar a má fama que o superiate do bilionário Mike Lynch, considerado uma espécie de Bill Gates da Inglaterra, ganhou ao afundar quase que instantaneamente, por causa de uma violenta corrente descendente de vento, às 4 horas da manhã do dia 19 de agosto do ano passado, quando estava ancorado a menos de 300 metros da costa, sem que ninguém saiba até hoje por que isso aconteceu - razão pela qual ele será içado do fundo do mar, para ser periciado e ajudar nas investigações.

Das 22 pessoas que estavam a bordo no instante do naufrágio, só 15 sobreviveram. Entre elas o comandante do barco, James Cutfield, o engenheiro Tim Eaton e o tripulante que estava de plantão na noite da tragédia, Matthew Griffith. Eles foram presos, suspeitos de terem cometido negligência.

Somatória de fatores

Na noite do naufrágio do barco, o mau tempo estava previsto, mas ninguém esperava pelas intensas rajadas de ventos que atingiram em cheio o super veleiro, quando ele estava ancorado.

As rajadas, que passaram dos 100 km/h, fizeram o iate adernar de forma violenta e, em seguida, emborcar, enchendo rapidamente de água, a ponto de não permitir que todos os ocupantes do barco - que dormiam no instante do acidente - conseguissem sair das cabines a tempo. Entre elas o próprio Mike Lynch e sua filha Hannah, de 18 anos de idade.

Uma das suspeitas é que as próprias dimensões do mastro do veleiro - considerado o maior do mundo daquele tipo, com 72 metros de altura - tenham contribuído para o emborcamento do iate, pois ele teria agido como uma espécie de "vela", ao ser atingido por aqueles ventos extraordinários.