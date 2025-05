Poeira e pichações: a cidade-fantasma chinesa só com mansões de luxo vazias

Nas colinas de Shenyang, a quase 650 km a nordeste de Pequim, uma paisagem curiosa aguarda indefinidamente seus moradores e visitantes. Mas, afinal, que lugar é esse?

Assim como Burj Al Babas, na Turquia, esta cidade fantasma era, na verdade, um empreendimento imobiliário ambicioso que criaria a comunidade das State Guest Mansions (Mansões para Convidados de Estado, em tradução livre) — uma série de residências palacianas para a elite da sociedade chinesa que começaram a ser erguidas em 2010.

No entanto, as 260 propriedades e villas com arcos, colunas e fachadas imponentes nunca chegaram a ser habitadas já que o Greenland Group, empresa que construía o projeto, as abandonou em 2012.