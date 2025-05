Formato arredondado e 173 quartos: como era hotel de luxo do grupo Varig

Um dos quartos do empreendimento Imagem: Reprodução

A obra sempre foi vista como polêmica porque foi erguida em uma área de preservação permanente, invadindo o preamar da praia de Tambaú —o que não seria permitido hoje. O hotel fica a cerca de cinco minutos a pé da praia.

Área onde foi erguida o Hotel Tambaú Imagem: Aquivo/Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento da Paraíba

Entenda o caso

Segundo a decisão de terça-feira (13), o grupo potiguar AG Hotéis e Turismo S/A é o novo dono do empreendimento. O STJ revalidou o leilão de 2021 em que os donos arremataram o local por R$ 40,6 milhões. O arremate, porém, tinha sido invalidado por decisão do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), o que fez o grupo recorrer.

A disputa envolve ainda o grupo paraibano Ampar Hotelaria, que estava de posse do hotel desde 2021, por ter vencido um primeiro leilão. O grupo pagou R$ 40 milhões em 2021 e está com a posse do local custeando segurança e manutenção das instalações à beira-mar —o que deve mudar de mãos agora. A empresa já anunciou que vai recorrer da decisão do STJ.