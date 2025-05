'Do Rio à Amazônia, fui a única brasileira em cruzeiro lotado de gringos'

"Não imaginávamos que o Rio teria sua própria versão do MetGala", brincaram, contando que tinham participado do Baile do Copa dias antes. Depois vieram duas australianas que também tinham ido ao sambódromo e em pouco tempo eu discutia o Carnaval brasileiro com quase duas dezenas de estrangeiros.

Entre viajantes de 31 nacionalidades diferentes, eu era a única passageira brasileira.

Do Carnaval no Rio, tomaríamos rumo norte, contornando a costa atlântica até adentrarmos o rio Amazonas e chegarmos a Manaus, quase duas semanas depois. Um itinerário raro, que muitos dos 652 passageiros do Silver Ray (cerca de 40 deles viajando sozinhos) tinham reservado com até três anos de antecedência.

Inaugurado em junho de 2024, o Silver Ray é considerado um dos mais luxuosos navios do mundo na atualidade. Navega por distintos continentes com alta gastronomia, bar aberto, minibar, impecável serviço de quarto 24h, wifi e até gorjetas sempre incluídos. Na maioria das tarifas disponíveis, excursões guiadas em todos os portos de escala também são cortesia.

Silver Ray Imagem: SuperBloom House Productions

Todas as cabines do novo navio são suítes com quarto, living, closet, grandes banheiros e varanda. E todas têm também serviço de mordomo, seja para fazer e desfazer malas, providenciar champagne e caviar a qualquer hora, um banho de sais ao final do dia ou até criar uma noite de cinema privativa, com pipoca estourada na hora - tudo sem qualquer custo extra.