Hard Rock Cafe chega à capital paulista em breve e será no Itaim Bibi

O Hard Rock Cafe, uma das marcas mais reconhecidas globalmente nos segmentos de música, gastronomia, entretenimento e lifestyle, pretende chegar em breve à capital paulista.

Com obras iniciadas na Avenida Cidade Jardim, no Itaim Bibi, a casa deve ocupar uma área de aproximadamente 800m² (área total 1.318 m2) com capacidade para mais de 300 pessoas. Segundo a assessoria de imprensa da rede, o espaço contará com restaurante, bar, a tradicional Rock Shop com produtos exclusivos da

marca e até palco para apresentações musicais.

O projeto arquitetônico pretende preservar a identidade global do Hard Rock Café e a curadoria de memorabília incluirá itens de artistas brasileiros e internacionais.