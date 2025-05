Parece ficção científica, mas não é: o plano para evitar que Veneza afunde

No entanto, com mudanças climáticas provocando de forma contínua o aumento no nível do mar, as estruturas instaladas podem não ser suficientes. De acordo com a CNN, marés maiores do que 110 centímetros já aconteceram mais de 150 vezes nas últimas duas décadas, sendo que as comportas já foram acionadas aproximadamente 100 vezes em menos de cinco anos.

Especialistas se dedicam a encontrar maneiras de contornar a situação. Pietro Teatini, professor associado de hidrologia e engenharia hidráulica na Universidade de Pádua, na Itália, é um deles. Em entrevista à CNN, Teatini explicou a possibilidade de bombear água para o subsolo profundo de Veneza. Segundo ele, o volume de água elevaria o solo abaixo da cidade.

O plano de Teatini indica que a água deve ser injetada em locais estratégicos. Para isso, o líquido seria direcionado a aquíferos específicos.

Segundo o Instituto Água e Terra, vinculado ao governo do Paraná, os aquíferos são formações geológicas em que a água pode ser armazenada e que tenha permeabilidade suficiente para permitir seu escoamento. No projeto de Teatini, os aquíferos localizados entre 600 e mil metros de profundidade e cuja água é salina seriam os alvos do bombeamento.

Para bombear a água, o projeto sugere a perfuração de cerca de 12 poços. Essas estruturas seriam instaladas ao redor de Veneza, em um círculo de 10 quilômetros de diâmetro. Os poços ficariam dentro da lagoa e não ultrapassariam os limites desta com o mar ou com o continente. A espessa camada de argila que descansa sob a lagoa impediria que a água injetada no subsolo da cidade volte à superfície.