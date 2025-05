Dívida e disputas: como é a 'casa' dos papas que abriu para o público

Ainda é possível ver muralhas e fortificações do antigo castelo no Palácio Apostólico de Castel Gandolfo Imagem: Divulgação/Vaticano

Na Idade Média, com a maior parte das construções romanas já demolidas e obras de arte perdidas, o espaço passou a abrigar um castelo. "As partes mais antigas do castelo remontam ao século 13", explicou em 2013 ao jornal britânico The Telegraph o então diretor das vilas pontifícias, Saverio Petrillo.

Ele foi adquirido pelo Vaticano em 1596, quando a família Savelli - que era proprietária - não conseguiu pagar uma dívida com o papado.

Entrada do Palácio Apostólico de Castel Gandolfo Imagem: Livioandronico2013/Creative Commons

Mas foram os papas Urbano 8º, Inocêncio 10º e Alexandre 7º que deram a Castel Gandolfo boa parte de sua paisagem atual. Foi no século 17 que a porção principal do palácio dos papas, uma casa de campo de frente à praça e uma ala com vista para o mar, foi construída a pedido do primeiro, com design assinado pelo arquiteto ítalo-suíço Carlo Maderno.