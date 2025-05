Fim de semana em SP tem festival de luzes no Jardim Botânico e mais dicas

Imagem: Divulgação

Futebol Clube

Cultura e esporte se encontram no 'Festival Cultura Futebol Clube', com espetáculos de circo, teatro, música e poesia, todos inspirados no esporte mais amado no país. Acontece amanhã (17), no Museu do Futebol, com quatro espetáculos diferentes e gratuitos - para crianças, de circo e música, multilinguagem e recital. Das 9h30 às 17h30. Vai lá: Pça. Charles Miller, s/n, Pacaembu. Mais informações

Imagem: Divulgação

Arte na rua

Com obras inéditas de Xadalu Tupã Jekupé e Pri Barbosa, a 'Exposição UGT da Paulista' ocupa a ciclovia da Av. Paulista com arte urbana e a proposta de discutir meio ambiente e direitos humanos. Gratuita e acessível 24h por dia, a mostra com 30 painéis propõe um olhar inspirador sobre temas urgentes. Vai lá: Av. Paulista, entre a R. Augusta e a Al. Campinas, Bela Vista. Mais informações

COM CRIANÇAS

Imagem: Divulgação

Brincando com Volpi

A exposição 'Viva Volpi ? Arte para Brincar' convida o público a mergulhar nas cores e formas do pintor italiano Alfredo Volpi. Com ambientes interativos e sensoriais, a mostra no Farol Santander é voltada especialmente para crianças, que podem tocar, brincar e criar nos 8 ambientes temáticos, como o 'Mergulho no Mar das Sereias'. Hoje (16), sábado e domingo, das 9h às 20h. Ingressos começam em R$ 22,50. Vai lá: R. João Brícola, 24, Centro. Mais informações