Queijo mais velho do mundo é descoberto em 'colar' de múmia de 3.600 anos

Em 2014, arqueólogos chineses descobriram uma múmia de 3.600 anos no cemitério de Xhaohe, no meio do Deserto de Taklamakan, situado na Bacia de Tarim a noroeste do país. Ao redor do seu pescoço, havia um "colar" de queijo. Uma década depois, no último dia 25, pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências revelaram que descobriram a "receita" da iguaria milenar.

Este seria um queijo de kefir, um leite fermentado alcoólico produzido artesanalmente com grãos, de acordo com o artigo publicado no periódico Cell. Os grãos, neste caso, fermentaram tanto leite de cabra quanto de vaca em várias etapas, misturados para formar o queijo. O processo reduziria a lactose do queijo e teria contribuído para o consumo até mesmo dos intolerantes à lactose de Xiaohe, além de aumentar o prazo de validade do produto.