Como um homem que viveu antes de Jesus sacode as fronteiras da Europa hoje

Um imperador cristão etíope inspirou a fundação de uma religião messiânica no Caribe antes de sequer ter pisado no país. Quando o fez, em 1966, Hailé Selassié foi recebido como uma divindade na Jamaica e, a partir de então, o movimento rastafári se tornou um dos maiores símbolos jamaicanos.

A culinária de um país pode também celebrar a carne de um animal "estrangeiro". Os portugueses jamais pescaram bacalhau em sua costa, mas do outro lado do Atlântico, no Canadá, e isso não impediu que o peixe se tornasse um ícone cultural e gastronômico lusitano.

Nem todos na Macedônia do Norte aprovam a transformação de Alexandre no grande herói do país, no entanto.

Slavica Babamova, diretora do museu arqueológico nacional, disse ao jornal "The New York Times" que se sentiu incomodada com a "infinidade de estátuas nesse esforço para construir uma identidade nacional", ainda mais quando o país já tem um passado rico e mais antigo que Alexandre.

Para ela, não é que a Macedônia do Norte não tenha nenhuma ligação com o imperador, mas é que, desde a desintegração da Iugoslávia, os governos têm exagerado nessa associação. Em 2010, o então ministro das relações exteriores do país, Antonio Milososki, resumiu a questão, do ponto de vista do governo, para o jornal "The Guardian":

"Essa é a nossa maneira de dizer a eles que se danem. Todos nós vivemos em uma área geográfica onde compartilhamos um passado comum, mas nossa atitude em relação à história é inclusiva. A dos gregos é exclusiva. A verdade é que Alexandre, o Grande não tinha passaporte nem certidão de nascimento."