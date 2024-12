'Colônia dos psicopatas': a ilha grega que escondeu segredo sujo da Europa

Portolago nasceu com uma igreja austera, uma escola modernista mas com influências bizantinas, um cinema art déco com vista para o mar, casas com formatos cilíndricos ou cúbicos e amplos jardins. Não é todo dia que uma cidade planejada do tipo sai do papel.

Lakki, em Leros Imagem: Getty Images

No fim dos anos 1930, Portolago tinha cerca de 8 mil habitantes. Mas a Segunda Guerra Mundial enterrou qualquer esperança da dupla de ver a cidade crescer e prosperar.

Terminado o conflito, Petracco e Bernabiti retornaram à derrotada Itália. Os tempos eram definitivamente outros. Já não havia interesse pelo racionalismo e eles morreram desacreditados.

Tudo mudou também no Dodecaneso. As ilhas enfim retornaram ao controle grego, em 1947. Portolago ganhou um novo nome, Lakki, mas o interesse de Atenas pela ilha pareceu terminar aí.

O horror