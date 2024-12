Maior picareta da história criou país fictício, vendeu terras e morreu rico

Em 1811, sua esposa, Maria Bowater, membro de uma importante família, morreu. Na biografia "The Land that Never was: Sir Gregor MacGregor and the most audacious fraud in history" ("A Terra que Nunca Existiu: Sir Gregor MacGregor e a fraude mais audaciosa da história", inédito em português), o jornalista David Sinclair explica como a situação, em pouco tempo, ficou ruim para o homem.

Em menos de dois anos, ele perdeu sua fonte de renda, no Exército, e as costas quentes da família da finada esposa. Segundo Sinclair, MacGregor tinha poucas opções. Ficar noivo de uma outra herdeira (o que poderia enfurecer seus influentes ex-sogros) ou retornar à Escócia para administrar as terras da família (o que seria penoso, pois sua experiência era unicamente militar).

Retornar às Forças Armadas, dada a maneira como ele saiu, seria estranho e improvável. Então, as notícias que chegavam do Novo Mundo despertaram sua atenção.

De queridinho a desafeto de Simon Bolívar

O que seria a orla de Mosquito, onde seria localizado o porto do Rio Negro, do território de Poyais Imagem: Thomas Strangeways

MacGregor estava interessado em uma série de conflitos distantes, mas diretamente ligados às Guerras Napoleônicas: a luta pela independência nas colônias da América Latina. Ele vendeu suas terras na Escócia e zarpou para a Venezuela, um dos países que, de olho no enfraquecimento da Espanha (invadida por Napoleão) e influenciado pelos ideais de liberdade que ganhavam força no Ocidente, travou sua própria guerra para se libertar.