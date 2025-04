Com Brasil como 'segunda casa', ex-Bulls será 1º estrangeiro na NBA House

"Infelizmente eu estava machucado, foi uma honra. Eu amo o Brasil. O Brasil sempre foi como uma segunda casa. Eu passei muito tempo no Piauí e no Nordeste com a minha esposa", disse.

Um treino realizado na estrutura do Flamengo ficou marcado na memória do ex-jogador dos Bulls. Segundo ele, o técnico do time na época, Tom Thibodeau, hoje no New York Knicks, não queria que os jogadores perdessem o foco e fez com que eles treinassem por 3 horas.

"Tínhamos acabado de sair do avião e o Tom Thibodeau nos fez treinar por três horas, tão intenso, porque ele não queria que nós aproveitássemos as ruas do Rio, ele queria que nós ficássemos no hotel", lembra Noah, que também jogou por Knicks, Memphis Grizzlies e Los Angeles Clippers na NBA, até se aposentar em 2020.

Jogo mais duro nos playoffs

A NBA tem sido elogiada pelos fãs que gostam do jogo com mais contato em quadra, com menor número de faltas, neste início de pós-temporada em 2025.

A arbitragem tem deixado o jogo rolar mais em algumas situações, o que anima Noah, que é conhecido pelo seu jogo defensivo - eleito como o Jogador de Defesa do Ano da NBA em 2014, nos Bulls.