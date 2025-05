Cerrado Basquete vence bem o Blumenau pela LBF

Mais um dia com rodada dupla pela temporada regular da Liba de Basquete Feminino (LBF) de 2025. Neste sábado (10), os mandantes aproveitaram o apoio da torcida e venceram suas respectivas partidas. O Cerrado Basquete dominou o Blumenau por 78 a 50, enquanto o São José derrotou o Sodiê Mesquita por 75 a 66.

O Cerrado contou com a boa atuação de três titulares. A ala/pivô Izabela foi uma das cestinhas do jogo ao lado de Ray, do Blumenau, com 16 pontos, cada. Tati Pacheco anotou 15 pontos, enquanto Mia Hopkins registrou 12. Mas a mais eficiente e vencedora do Troféu MVP da Partida foi a armadora Joice, autora de 8 pontos e 13 assistências. Com isso, ela igualou o recorde de passes para cestas em um jogo da temporada, da joseense Manuela Rios.

"Agradeço a todas as meninas do time e seguimos evoluindo. Foi um grande presente de dia das mães, por isso dedico esse troféu a minha avózinha que partiu ano passado e a todas as mães desse mundo. Estamos vindo de uma crescente evolução, focadas no nosso objetivo e queremos chegar aos playoffs, pois merecemos", declarou Joice.