Cestas de três caem e Celtics vence o Jogo 3 contra o Knicks

Após sofrer com a baixa eficiência nas bolas triplas durante os dois jogos em casa, o Boston Celtics finalmente fez chover do perímetro e derrotou o New York Knicks neste sábado (10). O triunfo no Madison Square Garden teve placar de 115 a 93 e diminuiu a vantagem na série de semifinal da Conferência Leste da NBA para 2 a 1.

Os Celtics converteram 20 de 40 arremessos de 3 pontos, após converterem apenas 25 de 100 em suas duas derrotas em Boston, quando desperdiçaram uma vantagem de 20 pontos no segundo tempo de ambos os jogos. Desta vez, eles abriram 31 pontos de vantagem e sufocaram qualquer tipo de reação dos Knicks.

Jayson Tatum teve 22 pontos, nove rebotes e sete assistências. Entre os outros destaques do Celtics estão Payton Pritchard, que marcou 23 pontos, Jaylen Brown com 19 e Derrick White com 17. Por outro lado, Jalen Brunson marcou 27 pontos e Karl-Anthony Towns teve 21 pontos e 15 rebotes para os Knicks.