Marcelinho é eleito MVP da Champions de basquete na Europa e bate recorde

Foram 16,5 pontos e 7 assistências de média, mas os números, por mais respeitáveis que sejam, contam só metade da história. A outra metade está nos detalhes: no passe milimétrico, no pick and roll bem executado, no controle corporal para executar os seus arremessos precisos de meia distância, e principalmente ao tomar as melhores decisões a cada posse bola Marcelinho não joga apenas, ele faz seus companheiros melhores.

Lenda na Espanha e Maior Armador do Brasil

Enquanto muitos atletas se preocupam com o legado, ele o constroi silenciosamente, jogada após jogada. Em Tenerife, virou mais que referência, o brasilerio virou símbolo. Um daqueles casos raros em que o veterano não é apenas respeitado, e sim indispensável!

Possivelmente o melhor armador de todos os tempos do basquete brasileiro, Huertas prova que idade, no esporte, pode ser apenas um número. Com seu profissionalismo, demonstra uma mente afiada, o corpo sempre em forma e uma paixão que não aceita o fim. O relógio continua girando, é verdade. Mas se você olhar de perto, vai notar que, quando a bola está com ele, é o relógio que pede licença.

Que privilégio o nosso ver Marcelinho Huertas por tanto tempo, o basquetebol agradece!