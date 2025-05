Huertas é MVP da Champions, mas Tenerife fica em quarto lugar

Na partida contra o time grego, o Tenerife, time que Huertas defende, começou em vantagem e se manteve assim em quase todos os quartos. Fez 21 a 11 no primeiro e ampliou em um ponto com o 18 a 17 no segundo, período que teve sua maior margem com 17 de frente. No entanto, o AEK começou a reação no terceiro quarto, com 18 a 16 na parcial.

A virada grega veio com uma cesta de três do norte-americano Hunter Hale, no 72 a 71. E o time ampliou com dois pontos de Rayjon Tucker. Huertas saiu de quadra nos últimos segundos, atuou por mais de 26 minutos. Por fim, os donos da casa abriram quatro.