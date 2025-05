Alexey brilha e Flamengo vence jogo equilibrado em São Paulo

O jogo

Corinthians e Flamengo fizeram um jogo equilibrado no início, com os paulistas liderando por alguns momentos, mas os cariocas fecharam o primeiro quarto à frente. No segundo período, o Corinthians reagiu, controlou as ações e foi para o intervalo vencendo por 50 a 43.

No retorno, Alexey liderou a virada do Flamengo, que dominou o terceiro quarto e abriu vantagem. A partida seguiu disputada até o fim com o armadas sendo decisivo para garantir o triunfo rubro-negro por 94 a 88 e abrir vantagem na disputa.