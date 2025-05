Timberwolves aproveita ausência de Curry, vence fora e passa a liderar a série

Depois de perder o primeiro confronto da série em seus domínios, o Minnesota Timberwolves abriu a sequência de dois jogos no Chase Center, em São Francisco, devolvendo a visita indigesta. Em confronto equilibrado na maior parte do tempo, o Wolves bateu o Golden State Warriors por 102 a 97, vencendo a segunda consecutiva e tomando a liderança do duelo da semifinal da Conferência Oeste com 2 a 1.

A grande atuação coletiva de Minnesota teve como destaques Julius Randle e Anthony Edwards. Randle alcançou um triplo-duplo com 24 pontos, 12 assistências e 10 rebotes — marca que o coloca ao lado de Kevin Garnett como os únicos da franquia a registrarem esse feito nos playoffs. Cinco desses passes decisivos vieram no último quarto, quando os visitantes superaram os donos da casa por 33 a 24 para fechar o duelo em alto nível.

Anthony Edwards, por sua vez, marcou 28 dos seus 36 pontos no segundo tempo, sendo peça chave para conter a tentativa de reação do Golden State. O camisa 5 mostrou personalidade ao liderar a equipe ofensivamente na reta final da partida. Randle valorizou sua leitura de jogo no momento decisivo. "É questão de usar a cabeça e aproveitar o que a defesa oferece. Se não dobrarem a marcação, eu ataco. Se dobrarem, eu acho meus companheiros", explicou o camisa 30. Já Edwards exaltou a parceria em quadra: "Ele está facilitando tudo pra mim. Não tem como pedir mais." A dupla tem sido decisiva para a sequência positiva da equipe nos playoffs.