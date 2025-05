Thayná anota um duplo-duplo em estreia com o Sampaio

O Sampaio Basquete segue emplacando vitórias na LBF (Liga de Basquete Feminino) em 2025. Nesta segunda-feira, o Tubarão recebeu o Blumenau e somou seu 10º resultado positivo em 111 jogos com o placar de 76 a 48.

A estreante Thayná foi o destaque da partida e recebeu o prêmio de melhor jogadora em quadra. Vestindo a camisa do Sampaio pela primeira vez, ela deu um belo cartão de visitas anotando um duplo-duplo com 18 pontos e 10 rebotes.

"Estou muito feliz por essa estreia. As meninas me ajudaram muito para me encontrar dentro de quadra. Tive pouco tempo de treino, mas as meninas tiveram comunicação o tempo todo. Estou feliz demais por ter feito um bom trabalho com a equipe e pelo empenho dentro de quadra", afirmou Thayná. "Agora é trabalhar mais essa semana para viajar e buscar resultados positivos fora de casa. Importante começar bem e dar continuidade no trabalho. Estou feliz por vestir a camisa do Tubarão", concluiu.