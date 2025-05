Minas e Bauru estão a uma vitória das semifinais do NBB

Apenas mais um passo! Minas e Bauru estão perto de se enfrentarem nas semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta segunda-feira (12), as equipes venceram pela segunda vez seus adversários pelas quartas de final e abriram 2-0 nas séries. A Tempestade fez 86 a 76 contra o Vasco da Gama no jogo 2, enquanto o Dragão bateu o São Paulo por 84 a 67.

Tempestade 2-0

Dona da melhor campanha na fase classificatória, a Tempestade contou com mais uma noite inspirada de Baralle para derrotar os vascaínos na Arena UniBH. Com 23 pontos anotados, ele terminou o confronto como o cestinha. Wini Silva também se destacou com 20 pontos e ainda ficou perto de um duplo-duplo ao pegar oito rebotes.

O próximo confronto entre Minas e Vasco do Gama está marcado para a próxima quarta-feira (14). A Arena UniBH será o palco da partida novamente. O jogo começa a partir das 19h (de Brasília). Em caso de nova vitória, a Tempestade confirma a classificação às semifinais. Já o Vasco luta pelo primeiro triunfo, que levaria a série para São Januário no jogo 4.