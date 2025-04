Discussão e foto: tenista número 2 do mundo reclama de ponto no Madri Open

O tenista alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo, protagonizou uma cena inusitada no Madri Open neste domingo (27): ao contestar a marcação de um ponto para o adversário, discutiu com o árbitro, pegou seu celular e tirou uma foto da quadra.

O que aconteceu

Durante a partida contra o espanhol Alejandro Fokina, a arbitragem assinalou o ponto para o dono da casa em lance ajustado.

Zverev se revoltou e discutiu com a arbitragem, questionando o sistema de marcação automático da quadra, que mostrou a bola tocando a linha.