Georginho lidera Franca à vitória no Jogo 1 e dedica ao avô

O Sesi Franca chegou na sua 18ª vitória consecutiva pelo NBB 2024/2025. Neste sábado (10), a equipe do interior paulista foi até a capital e venceu o Pinheiros no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim por 89 a 76. O confronto foi o primeiro da série de quartas de final do torneio. O destaque ficou para a grande atuação de Georginho de Paula, que anotou 30 pontos e dedicou o feito ao seu avô Lourenço de Paula, falecido na última quarta-feira.

"Essa partida é dedicada pro meu avô falecido, Lourenço Mário de Paula. Eu tenho muita honra de carregar o sobrenome dele nas costas. Ele criou uma família linda, ele faleceu aos 86 anos e deixou um legado. Eu tenho muito orgulho de ser neto dele e meu avô era uma pessoa muito reservada, assim como meu pai. Meu pai, ontem no velório, conversou bastante, falou sobre a vida e que era importante eu seguir a minha trajetória, que hoje eu tinha um jogo muito importante e que o que eu poderia fazer para o meu avô era um jogo de 30 pontos. E eu consegui isso no último lance, na última bola de três que eu converti. E eu fiquei um pouco emocionado ali no momento, porque foi uma perda muito grande para mim", declarou Georginho de Paula.

Atual tricampeão do NBB, o Sesi Franca vive o ponto mais alto na temporada. A equipe do interior paulista não teve um dos melhores começos de ano na competição, mas se recuperou no final após emendar uma sequência de 14 vitórias consecutivas na primeira fase e terminar na terceira colocação geral. A série de triunfos se estendeu para 17, com as três vitórias contra o Pato Basquete pelas oitavas de final.