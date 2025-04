Patrocinadora de Fonseca vê pico de venda em jogos dele: 'Gera curiosidade'

A On foi fundada em 2010 e tem o tenista multicampeão Roger Federer como um dos investidores desde 2019. A empresa, conhecida pelos produtos voltados às corridas, começa a "furar a bolha" com o auxílio de Fonseca.

"O João ajuda muito no reconhecimento da marca. A curiosidade que ele gera nas pessoas em olhar o uniforme e falar: 'Caramba, que marca é essa? De onde vem?' reflete nas buscas pela On e, ao mesmo tempo, em conversão [compra]. O consumidor vai pelo João, mas consome outros dos nossos produtos. Então, você começa a entregar um pacote completo".

A empresa, inclusive, tem planos para abrir uma loja física no Brasil em um futuro próximo, diante do crescimento no interesse e vendas, fruto também do que vem fazendo o tenista.

Acho que como todo mundo, depois do Oscar da Fernanda Torres, pôde perceber que o brasileiro é um pouquinho engajado (risos). É muito importante mantermos um posicionamento global, mas, em cima disso, entregar relevância local gerando afinidade com as comunidades que os produtos da marca conversam, e é isso que a gente faz com o João trazendo essa textura local. Temos a liberdade de transformar esse posicionamento global para o Brasil.

Atual 65º do mundo, o brasileiro terá uma pequena maratona em abril. Ele esteve no Masters 1000 de Madri — venceu na estreia o dinamarquês Elmer Moller e foi eliminado em derrota para o americano Tommy Paul —, e está inscrito Estoril Open e no Masters 1000 de Roma.