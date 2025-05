Iza Sangalli anota seu 11º duplo-duplo e Campinas vence na LBF

Foi o suficiente para a ala converter um lance livre e garantir a vitória que reabilita o Campinas após a derrota para Ourinhos na última rodada. Todavia, a partida foi bem apertada para o time de Iza, que foi a única de sua equipe a permanecer em quadra durante os 40 minutos.

O jogo

O duelo manteve-se com o placar justo do início ao fim, com o Campinas abrindo, no máximo, seis pontos de vantagem no segundo quarto. Por diversas vezes, quem esteve à frente do placar foi o Santo André. Desse modo, a equipe de Iza Sangalli fez 19 a 18 no primeiro quarto e quase repetiu a dose no segundo, 19 a 17. Viu o time mandante empatar no terceiro período, antes de terminar com a vantagem de um ponto, no 12 a 10 que a equipe do ABC fez. Por fim, alcançou o 11 a 10 com o lance livre de Luana.

Com o triunfo, o Campinas empata com o São José, justamente seu adversário na próxima sexta, em quinto lugar, com sete vitórias e seis derrotas. Por outro lado, o Santo André segue em nono com quatro vitórias e nove derrotas e pega o Ourinhos fora de casa, no dia 21.