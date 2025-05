Pacers abrem 3 a 1 sobre os Cavs, mas mantém pés no chão: "Ainda não fizemos nada"

O Cleveland Cavaliers foi a franquia de melhor campanha da Conferência Leste na temporada regular da NBA com 64 vitórias em 82 jogos. Depois, atropelou o Miami Heat por 4 a 0 na primeira rodada dos playoffs, mas agora está a um jogo da eliminação. Na semifinal da Conferência, está perdendo por 3 a 1 para o Indiana Pacers, que conseguiu na noite deste domingo uma vitória contundente por 129 a 109. E olha que o prejuízo poderia ter sido muito maior. Com uma atuação defensiva espetacular e um ataque apurado, os Pacers chegaram ao intervalo vencendo por 80 a 39, mas os Cavs reagiram nos dois quartos finais e impediram uma derrota ainda maior.

Apesar de estar a uma vitória da final da Conferência, o Indiana Pacers prefere manter os pés no chão. O técnico Rick Carlisle segue tratando a equipe, que se classificou em quarto na Conferência Leste com 14 vitórias a menos do que os rivais, como azarão. "Ainda não fizemos nada. Vamos continuar encarando isso como se tivéssemos tudo a provar. Sabemos que as pessoas não acreditam em nós. Os detalhes dos placares e tudo mais não fazem sentido. Este jogo já é história. Então, precisamos nos concentrar no momento presente o máximo possível para tentar manter a vantagem", acredita o técnico.

Dominação completa

Do outro lado, Kenny Atkinson, técnico do Cleveland Cavaliers, estava resignado. "Dominação completa deles. Essa é a história. Em todos os aspectos", definiu. O placar do intervalo de 80 a 39 igualou a maior vantagem da história em uma partida de playoffs da NBA, igualando-se ao próprio Cavs, que lideraram por 41 pontos depois dos dois primeiros quartos uma das partidas da final da Conferência Leste de 2017 contra o Boston Celtics.