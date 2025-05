Marquinhos critica a arbitragem após derrota do Vasco

Nesta noite de segunda-feira (12), o Minas Tênis Clube venceu o Vasco da Gama por 86 a 76, na Arena UniBH, e abriu 2 a 0 na série de quartas de final do NBB 2024/2025. O jogo teve um segundo tempo eletrizante, ainda mais com o time carioca ficando perto de virar o placar. Porém, o nervosismo da equipe e alguns entraves com a arbitragem atrapalharam a reação cruzmaltina na reta final. Os problemas com os árbitros foram tópico de reclamações do experiente ala Marquinhos, que criticou as marcações.

"A arbitragem vem sendo assim durante o NBB inteiro. Todo mundo sabe o que acontece. É visível para quem entendo o jogo. São marcações de faltas questionáveis e outras chamadas que saem do contexto. Alguns momentos acabam dificultado o jogo. Mas também não podemos colocar a derrota na culpa da arbitragem. Temos agora o Jogo 3 ainda por jogar e cada jogo é uma história diferente", contestou Marquinhos.

Após ter ficado 17 pontos atrás do Minas durante o início do terceiro quarto, o Vasco buscou uma grande reação e conseguiu empatar o jogo em 60 a 60 já no último quarto de partida. No entanto, o bom momento dos visitantes acabou se esfriando e o time da casa levou a vitória.