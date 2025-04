Surfe: Promessa brasileira faz final quase perfeita e é campeão em Maresias

Sophia, que cresceu surfando nas ondas da região, teve uma campanha impressionante durante toda a semana e ficou com o vice-campeonato em casa.

Ranking sul-americano

Mateus Herdy assumiu a liderança do ranking sul-americano, com 8.760 pontos. Weslley Dantas e Daniel Templar aparecem na segunda e terceira posições, respectivamente, enquanto Peterson Crisanto ocupa o quarto lugar após o vice-campeonato.

No feminino, Tainá Hinckel segue no topo da classificação, agora com 9.660 pontos. Daniella Rosas, Silvana Lima e Laura Raupp completam as quatro primeiras colocações, enquanto Sophia Gonçalves, impulsionada pelo segundo lugar em Maresias, subiu para a quinta posição.

Próxima parada

O Circuito Banco do Brasil de Surfe de 2025 terá cinco etapas ao longo do ano. A próxima parada acontece em Natal, entre os dias 21 e 25 de maio. Depois, o circuito retorna em agosto e novembro, com sedes ainda a serem confirmadas, além de uma etapa em Imbituba (SC), marcada para 17 a 21 de setembro.