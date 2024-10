Como foi luta histórica de Maguila x Foreman: 'Passou uma carreta por cima'

O americano estava tranquilo e costumava dizer que, àquela altura da carreira, lutava por prazer. Foreman adorava boxe, tanto que mesmo depois de ter se convertido em pastor continuava treinando na academia que montou em sua cidade natal, Marshall, no Texas. Ele continuava forte e um "pegador" incrível.

George Foreman (esquerda) e Adilson Rodrigues Maguila na luta de 16 de junho de 1990 Imagem: The Ring Magazine via Getty Imag

Miguel de Oliveira e Antônio Bernardo concordaram: ficar parado na frente de Foreman era "suicídio". Ao UOL, o ex-técnico disse acreditar que a melhor estratégia para Maguila seria bailar até cansar o americano, lá pelo sexto ou sétimo round, e só depois partir para os golpes.

Mike Tyson aconselhou Maguila a bater embaixo e o brasileiro foi bem no primeiro assalto. Mas faltou agilidade e Foreman acertou seu famoso cruzado de esquerda definitivo no rosto do brasileiro faltando 30 segundos para o fim do segundo assalto. Quando Irani encontrou com o marido após a luta, constatou que o estrago tinha sido muito menor do que diante de Evander Holyfield. "Ainda assim, ele me disse: 'Passou uma carreta em cima de mim'."

A derrota é histórica, mas muito mais foi a carreira construída por Maguila, que se aposentou dos ringues em 2000. Foram 85 combates: 77 vitórias, 61 delas por nocaute, sete derrotas e um empate. 72% de vitórias por KO.