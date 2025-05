São Paulo encara Grêmio e tenta pagar 'dívida' com moral da Libertadores

Os são-paulinos não terão Lucas, que deve voltar apenas após a parada para o Mundial de Clubes. O próprio jogador comunicou a decisão de ficar fora de ação para lesão no joelho direito.

"É difícil cravar um prazo. Não foi uma lesão grave, porém não é uma lesão tão simples. Mas muito provavelmente eu volte a jogar só em julho para cuidar como tem de cuidar. E voltar bem, equilibrado, forte, sem dor, para poder ajudar o São Paulo como estou acostumado", disse.

A boa notícia é o retorno de Arboleda à titularidade. O equatoriano já entrou no decorrer da partida no meio da semana e tem tudo para voltar a fazer dupla com Alan Franco. Cédric pode ser poupado na lateral.

Do outro lado, o Grêmio encara um problema parecido com o São Paulo. Desde a chegada de Mano Menezes, o time venceu apenas uma partida, contra o Santos, pelo Brasileirão. Os gaúchos estão com a mesma pontuação da equipe de Zubeldía e apenas uma posição acima.

Na última semana, a equipe praticamente deu adeus à chance de classificação direta às oitavas de final da Sul-Americana, ao empatar com o Godoy Cruz, em casa, ainda que esteja garantida no playoff.

O goleiro Tiago Volpi é velho conhecido dos são-paulinos. Apesar de fazer boas defesas no time gaúcho, ele é alvo de críticas por falhas.