Marcos Rocha se isola como brasileiro com mais edições de Libertadores

Rocha voltou a ficar à disposição no dia 7 de maio, em duelo contra o Cerro Porteño, mas não saiu do banco de reservas, assim como no Choque-Rei. Já diante do Bolívar, viu Giay ir para o banco de reservas, assumiu a vaga como titular e disputou os 90 minutos.

Marcos Rocha é um dos jogadores mais longevos no clube e tem 343 jogos disputados. Ele chegou ao Palmeiras em 2018 e conquistou 12 títulos: quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), na Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Depois de atingir a expressiva marca, Marcos Rocha segue à disposição de Abel para o duelo deste domingo, contra o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).