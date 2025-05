Goleiro do Corinthians sub-20 prevê duelo "equilibrado" contra o RB Bragantino no Paulista

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista sub-20, o Corinthians entra em campo neste sábado para mais uma partida importante na competição, diante do Red Bull Bragantino. A bola rola a partir das 15h (de Brasília), no CT da equipe de Bragança Paulista.

Um dos nomes que têm se consolidado no elenco alvinegro é o do goleiro Matheus Corrêa. Aos 19 anos, ele tem se revezado na posição com Cadu, goleiro um ano mais velho e que foi o titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada.

Enquanto Cadu joga nas partidas do Campeonato Brasileiro, Matheus vem sendo titular no Campeonato Paulista. O goleiro, portanto, projetou o duelo contra o Massa Bruta.