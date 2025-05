Série B tem três jogos no sábado e com destaque pela briga por vagas no G-4

O último duelo acontecerá a partir das 20h30, quando o apertado Athletic-MG, com 6 pontos, em 15º, tenta fugir do fantasma do rebaixamento diante do regular Novorizontino, com 10, em 14º. As equipes se enfrentam no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

A rodada segue no domingo, com mais três jogos. Às 16h, Atlético-GO e Remo se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, simultaneamente a CRB e Criciúma, no Rei Pelé. Mais tarde, às 18h30, o Paysandu recebe o Goiás, no Mangueirão.

Na segunda-feira, a partir das 19h, Volta Redonda e Amazonas se enfrentam no estádio Raulino de Oliveira, e Coritiba e América-MG fecham a rodada às 21h35, no Couto Pereira.

Confira os jogos da 8ª rodada da Série B:

QUINTA-FEIRA

Ferroviária 1 x 1 Avaí