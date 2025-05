Tchoca celebra oportunidade com Dorival e valoriza vitória "importante" do Corinthians na Sul-Americana

"Fico muito feliz por voltar a jogar, ainda mais em um jogo importante como esse. Vinha trabalhando forte no dia a dia, sempre pronto para quando a oportunidade chegasse. E ela chegou. Agora é manter essa mesma dedicação para seguir ajudando o Corinthians sempre que eu puder", afirmou.

De acordo com dados da plataforma Sofascore, na vitória da última quinta-feira, Tchoca liderou algumas estatísticas do jogo. O zagueiro foi o primeiro em passes certos (74), cortes realizados (15) e ações defensivas (18). Os dados são do site Sofascore.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Tchoca soma, agora, 14 jogos com a camisa do time principal. No Campeonato Paulista, o garoto ganhou sequência e até chegou a se firmar entre os titulares, mas acabou perdendo espaço após o jogo contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela Libertadores.

Com o triunfo no Uruguai na última quinta-feira, o Corinthians ultrapassou o América de Cali-COL, que apenas empatou com o Huracán-ARG dentro de seus domínios. Assim, o time alvinegro depende apenas de si para garantir vaga nas oitavas de final da competição continental.

"Sabíamos da importância de conquistar esses três pontos fora de casa e conseguimos fazer um jogo seguro. Foi importante também não tomar gol, o que mostra que o trabalho coletivo funcionou bem. Individualmente, saio feliz com minha atuação e por voltar a vestir essa camisa, mas o mais importante foi termos vencido e continuarmos firmes na briga pela classificação", finalizou o defensor.

Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians retorna aos gramados para a última rodada da fase de grupos apenas no próximo dia 27 de maio (terça-feira). O Timão encara o Huracán-ARG a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em território argentino.