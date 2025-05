Vasco enfrenta Fortaleza na volta de Fernando Diniz a São Januário para deixar a zona da degola

O lateral-direito Paulo Henrique, que estava suspenso, volta no lugar de Puma Rodríguez. A escalação deve ser a mesma utilizada contra o Lanús. O meia Dimitri Payet, que voltou a treinar com bola após período ausente para tratar de dores no joelho direito, pode ser a grande novidade no banco.

Ainda continuam de fora os zagueiros Lucas Freitas e Maurício Lemos, que se recuperam de uma lesão parcial da fáscia plantar do pé direito e de uma fratura na costela, respectivamente.

Apresentado na quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, Diniz esbanjou confiança na recuperação do time após o contato inicial com os jogadores. O treinador elogiou o elenco e prometeu foco total na luta para 'encontrar um bom caminho' de olho na sequência da temporada.

"Se não achasse que fosse possível melhorar, não teria vindo. É um elenco que tem bons jogadores, mas que tem rendido abaixo do que pode, por diversos motivos, e vamos trabalhar incessantemente para que a equipe encontre um bom caminho, comece a pontuar no Brasileiro e avance nas Copas."

O Fortaleza teve atuação de gala na oitava rodada ao golear o Juventude por 5 a 0. Por outro lado, não conseguiu balançar as redes diante do Atlético Bucaramanga e empatou por 0 a 0, também na quarta-feira, pela Libertadores.

Reservas na Libertadores, o meia Pochettino e o atacante Lucero devem ser titulares nas vagas de Emmanuel Martínez e Deyverson, respectivamente. Tinga, por motivos particulares, não apareceu na lista de relacionados.